São Paulo x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes entram neste domingo (23), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Santos se enfrentam na manhã deste domingo (23), às 11h (de Brasília), no estádio Marcelo Portugal, em Cotia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Vindo de derrota no jogo passado, o São Paulo caiu para o sétimo lugar, com 12 pontos. O Tricolor acumula três vitóres, três empates e uma derrota até o momento. Do outro lado, o Santos está na oitava posição, com 11 pontos. O Peixe venceu três partidas, empatou duas e perdeu outras duas.

Prováveis escalações

São Paulo: Carla, Vivian, Leticia, Mica, Duda, Dani, Rafinha, Tamires, Maressa, Ingrid e Nana.

Santos: Camila, Gi Fernandes, Bia, Andressa, Brena, Ketlen, Cristiane, Bianca, Reina, Vitória e Thais.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Santos

Tainá Maranhão cumpre suspensão.

Quando é?