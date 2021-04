São Paulo x Santo André: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (23), pela sexta rodada do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo recebe o Santo André nesta sexta-feira (23), às 20h (de Brasília), no Morumbi, em duelo atrasado da sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Santo André DATA Sexta-feira, 23 de abril de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



São Paulo volta suas atenções para o Paulistão / Foto: Divulgação São Paulo

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta sexta-feira (23). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a vitória sobre o Sporting Cristal por 3 a 0 na estreia da fase de grupos da Copa Libertadores, o São Paulo volta suas atenções para o Campeonato Paulista, mirando o quinto triunfo no estadual.

O Tricolor é líder isolado no grupo B, com nove pontos de diferença e um jogo a menos, enquanto o Santo André aparece na terceira posição do grupo A, com seis pontos.

Provável escalação do Santo André: a atualizar.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Léo; Daniel Alves, Luan, Rodrigo Nestor e Reinaldo; Igor Gomes; Pablo e Luciano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 1 São Paulo Paulista 17 de abril de 2021 Sporting Cristal 0 x 3 São Paulo Libertadores 21 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ituano x São Paulo Paulista 25 de abril de 2021 A definir São Paulo x Rentistas Libertadores 29 de abril de 2021 21h (de Brasília)

SANTO ANDRÉ

JOGO CAMPEONATO DATA Santo André 0 x 0 São Bento Paulista 14 de abril de 2021 Novorizontino 2 x 0 Santo André Paulista 20 de abril de 2021

Próximas partidas