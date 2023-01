São Paulo x Retrô ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Times entram em campo nesta sexta-feira (13), pela fase eliminatória da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo Retrô duelam na noite desta ssexta-feira (13), às 21h45 (de Brasília), em Marília, pela segunda fase da Copinha 2023. A partida terá transmissão ao vivo da Rede Vida, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada.

Após ficar na liderança do grupo 17 com 100% de aproveitamento, o São Paulo quer seguir firme na competição. O Tricolor marcou 10 gols até o momento, e não sofreu até agora. Já o Retrô foi o segundo colocado da chave 18, com uma vitória, um empate e uma derrota. O time balançou as redes seis vezes, e sofreu cinco gols.

Escalações

Escalação do provável do Retrô: Lucas, Denilson, Jackson, Fernando, Fabio, Murilo, José, Lucas Ramalho, Marlison, Ericson e Rodrigo.

Escalação do provável do São Paulo: Leandro, Ythallo, Belém, Léo Silva, Luís Felipe, Newerton, Vinicius, Talles Wander, Pedrinho, Maiorli e Kaiky.

Desfalques

Retrô

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Melhor participação na Copa São Paulo

O São Paulo conquistou a Copinha quatro vezes: 1993, 2000 e 2010 e 2019.

Quando é?