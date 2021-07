São Paulo respalda Crespo em meio à crise e confia em volta por cima no Brasileirão

Diretoria se reúne com técnico e sequer cogita ideia de demissão, após nove jogos sem vencer na competição. Derrota para o Inter não mudaria panorama

O São Paulo respalda o trabalho de Hernán Crespo em meio à crise no Brasileirão e confia que o técnico vai dar a volta por cima com o time. Por isso, sequer cogita a ideia de mudança no comando técnico. Uma eventual nova derrota para o Internacional, nesta quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, não mudaria esse panorama, mesmo com o time sem vencer nos nove primeiros jogos. A multa contratual do argentino diminui à medida em que o vínculo é cumprido, como revelou a Goal.

Na última segunda-feira, a diretoria se reuniu com Crespo no CT da Barra Funda, como noticiou o GE. Esses encontros ocorrem semanalmente. A novidade, nesse caso específico, foram as presenças do presidente Julio Casares e a volta do próprio Crespo, afastado do dia a dia após ter Covid-19. Participaram, além de Casares e Crespo, o diretor de futebol Carlos Belmonte, o executivo Rui Costa, o coordenador Muricy Ramalho e o adjunto Nelson Marques Ferreira.

Na conversa, a direção deu respaldo a Crespo e reforçou convicção na continuidade do trabalho. Também se falou na necessidade de ajustes técnicos no time. Os dirigentes passaram ao treinador a impressão deles em meio à ausência de Crespo, por duas vezes afastado do dia a dia por causa da Covid-19.

🎥 Treino, viagem e foco no duelo com o Internacional pelo @Brasileirao.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/iJBzu6lR7W — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 7, 2021

Essa ausência de Crespo no comando do time, aliás, é uma das razões listadas nos bastidores para o péssimo início do São Paulo no Brasileirão. Outra é o alto número de desfalques. O clube entende que pagou um preço pela prioridade dada ao Paulistão, tratado como "Copa do Mundo" em discurso da diretoria comprado por comissão técnica e jogadores. O título quebrou uma fila de oito anos sem taças no Morumbi.

Nesse contexto, um início abaixo da média no Brasileirão era esperado, mas não no nível atual do São Paulo: 17ª colocação, com cinco pontos e sem vencer.

Em busca de reabilitação, a comissão técnica vê maior dificuldade para recuperar a confiança e os resultados pela falta de tempo para treinos. O time pode retomar o caminho das vitórias com sucesso na Copa Libertadores (oitavas de final com o Racing a partir da próxima terça, dia 13) e Copa do Brasil (oitavas de final contra o Vasco, dia 28), sem tempo para treinar em meio ao calendário (ainda mais) estrangulado pela pandemia, ou amargando eliminações nas Copas e com mais dias para descanso e ajustes.