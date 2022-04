São Paulo rejeita oferta do Botafogo por Igor Gomes e clube carioca corre contra o tempo por reforços

O final da janela de transferências para o Botafogo promete ser agitada. O time carioca enviou pelo menos cinco propostas para diferentes atletas e espera fechar pelo menos mais um contratação até amanhã. Entre os nomes pretendidos está o de Igor Gomes, do São Paulo. O Tricolor, no entanto, rejeitou a oferta.

Segundo soube a GOAL, o São Paulo descarta negociar o jogador para um clube brasileiro. A ideia é renovar o contrato de Igor Gomes e deixa-lo à disposição da comissão técnica de Rogério Ceni, que acredita no potencial do meio-campista.

Outro nome pretendido pelo Botafogo é o de Bruno Tabata, mas o Sporting faz jogo duro. O time carioca enviou recentemente uma oferta, que também foi rejeita pelos portugueses. O atacante de 25 anos foi um pedido de Luís Castro, mas é muito difícil que o Alvinegro envie uma nova oferta nas próximas horas e as conversas devem ser retomadas na próxima janela de transferências.

Internamente, no entanto, há confiança de que o Botafogo consiga pelo menos mais dois reforços até o final da janela, que se encerra nesta quarta-feira (12). O clube carioca vai precisar correr contra o tempo para, além de receber o ok dos jogadores e seus respectivos clubes, acelerar a parte burocrática para conseguir inscrever os atletas no Brasileirão.