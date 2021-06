São Paulo recusou proposta de R$ 9,3 milhões por Welington e vê quarteto de Cotia alvo de possíveis ofertas

Oferta de 1,5 milhão de euros por lateral de clube da Dinamarca foi recusada. Diretor vê Luan, Liziero, Igor Gomes e Gabriel Sara valorizados

O São Paulo recusou uma proposta de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,3 milhões) por Welington de um clube da Dinamarca de nome não revelado. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol Carlos Belmonte, em entrevista exclusiva para a Goal. O lateral-esquerdo de 20 anos revelado em Cotia tem contrato até outubro de 2023.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Por enquanto não tivemos nenhuma proposta por jogadores nossos. Sabemos que devem vir propostas. Pra dizer a verdade, a última proposta foi há algum tempo pelo Welington, lateral-esquerdo, mas não tínhamos interesse. Era um time da Dinamarca. Nos ofereceu à época 1,5 milhão de euros. A gente achava que o Welington ia jogar e teria mais oportunidade. Foi a última proposta que tivemos", disse Belmonte.

Em dificuldade financeira, o São Paulo precisará de dinheiro para cumprir o orçamento de 2021 que estipulou R$ 176 milhões com negociações de atletas. O clube acertou as saídas de Brenner, Helinho e Gabriel Novaes nesta temporada.

Nesse contexto, Belmonte admite que será necessária uma negociação por um "valor expressivo" para bater a meta orçamentária. Ele crê que Luan, Liziero, Igor Gomes e Gabriel Sara são os jogadores que podem ser alvos de proposta.

"Claro que acreditamos que as propostas devem surgir para os meninos: tivemos quatro jogadores da base no meio-campo campeão Paulista. Luan, Liziero, Igor (Gomes) e (Gabriel) Sara. São jovens que estão se destacando muito. Achamos que a qualquer momento pode chegar uma proposta por um, dois ou três deles. Não sabemos. Mas vamos analisar sempre com muito cuidado. Sabemos da necessidade que temos de fazer a venda de pelo menos um atleta por um valor expressivo. Então, vamos aguardar o que vai chegar e fazer uma análise junto com o Crespo, caso cheguem as propostas, para decidir também com atleta e seu estafe o que fazer", afirmou Belmonte.

Mais artigos abaixo

Entre os jogadores citados por Belmonte, Luan entrou na seleção do Paulistão e teve contrato renovado recentemente até 2023. Liziero costuma ser alvo de sondagens nas janelas de transferências, tem passaporte italiano e foi convocado para a seleção olímpica por André Jardine. Igor Gomes, por sua vez, foi colocado como possível alvo do Real Madrid, em 2020. Gabriel Sara ganhou destaque sob o comando do antigo técnico Fernando Diniz, no ano passado, fez quatro gols em 11 jogos neste ano com Crespo e tem vínculo até abril de 2023.