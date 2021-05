São Paulo receberá cerca de R$ 700 mil por patrocínio pontual com Amazon na Libertadores

Tricolor acerta acordo para três jogos da Libertadores: Sporting Cristal e dois das oitavas de final

O São Paulo anunciou patrocínio pontual com a Amazon Prime Video para três jogos da Libertadores. A reportagem da Goal apurou que o clube vai receber cerca de R$ 700 mil.

A primeira exibição da marca será contra o Sporting Cristal, nesta terça-feira (25), no Morumbi, pela última rodada da fase de grupos. Os dois jogos restantes serão nas oitavas de final da Libertadores.

São Paulo anuncia acordo pontual com a Amazon Prime Video para três jogos da Libertadores, notícia adiantada pelo @oleeonardo

A marca da Amazon Prime Video ficará exposta na parte das costas da camisa, acima do número. Na frente, no lugar do patrocínio master, a empresa exibe uma série de seu catálogo.

Na final do Paulistão, o São Paulo ganhou cerca de R$ 1 milhão com o patrocínio pontual da LG no principal espaço da camisa. O clube conversa para tentar tornar o acordo fixo, mas as negociações esbarram nos valores.