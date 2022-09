São Paulo recebe cerca de R$ 1 milhão da LG por acordo em final da Sul-Americana

Empresa fará patrocínio pontual em decisão diante do Independiente Del Valle. Valor é superior ao pago na final do Paulista de 2021

O São Paulo firmou um acordo de patrocínio com a LG, empresa de eletroeletrônicos da Coreia do Sul, para a final da Copa Sul-Americana. A multinacional desembolsará cerca de R$ 1 milhão para estampar a camiseta do clube na decisão do torneio, contra o Independiente Del Valle, como soube a GOAL com uma fonte ligada à companhia.

O valor desembolsado pela empresa é ligeiramente superior ao pago nas duas partidas da final do Campeonato Paulista 2021. À época, a LG teve que arcar com um montante semelhante, mas as cifras estavam abaixo do que foi combinado para a decisão do torneio continental.

Desta vez, a marca estampará a região do ombro do uniforme, local que contava com a Roku, empresa de streaming que não renovou o acordo com o clube do Morumbi.

A parceria foi costurada pelo diretor de marketing do São Paulo, Eduardo Toni. O executivo se responsabilizou por alinhavar as tratativas com a empresa e foi muito enaltecido nos bastidores da companhia sul-coreana.

A história entre São Paulo e LG se iniciou nos anos 2000. Na ocasião, Julio Casares — atual presidente do clube — era o responsável pelo marketing. Ele estreitou a relação entre as partes, que firmaram uma parceria vitoriosa de 2001 a 2010. Neste período, o Tricolor paulista venceu três edições do Brasileirão, Libertadores e Mundial de Clubes.