São Paulo x Racing: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (18), pela quinta rodada da Copa Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

São Paulo e Racing se enfrentam nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pela quinta rodada da Copa Libertadores, valendo a liderança do grupo E. A partida terá transmissão ao vivo no SBT (para todo o Brasil, exceto para o Rio de Janeiro, Distrito Federal, Manaus, Vitória, Fortaleza e Belém), na TV aberta, e na Conmebol TV, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Racing DATA Terça-feira, 18 de maio de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



São Paulo é líder do grupo E da Libertadores / Foto: Divulgação São Paulo

O SBT (para todo o Brasil, exceto para o Rio de Janeiro, Distrito Federal, Manaus, Vitória, Fortaleza e Belém), na TV aberta, e a Conmebol TV, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira (18), às 21h30. Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Dividindo a liderança do grupo E, São Paulo e Racing, com oito pontos, entram em campo valendo a primeira posição na tabela de classificação.

Para o confronto no Morumbi, o técnico Hernán Crespo deve optar por um time reserva, de olho no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, que será disputado no domingo (23), contra o Palmeiras. Daniel Alves, em fase final de recuperação de uma lesão na coxa, pode ser opção.

Já o Racing também pode optar por entrar em campo com um time alternativo, uma vez que a equipe disputará a semifinal da Copa Argentina no próximo fim de semana.

Provável escalação do São Paulo: Lucas Perri (Tiago Volpi); Diego Costa, Rodrigo Freitas e Bruno Alves; Orejuela, Rodrigo Nestor, Talles Costa, Igor Gomes e Welington; Luciano e Vitor Bueno.

Provável escalação do Racing: Gastón Gómez; Fabricio Domínguez, Imanol Segovia, Lucas Orban, Joaquín Novillo, Ignacio Galván; Aníbal Moreno, Julián López, Matías Rojas; Maximiliano Lovera e Leandro Godoy.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 4 x 2 Ferroviária Paulista 14 de maio de 2021 São Paulo 4 x 0 Mirassol Paulista 16 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x São Paulo Paulista 20 de maio de 2021 22h (de Brasília) São Paulo x Palmeiras Paulista 23 de maio de 2021 16h (de Brasília)

RACING

JOGO CAMPEONATO DATA Sporting Cristal 0 x 2 Racing Libertadores 12 de maio de 2021 Vélez 0 (2) x (4) 0 Racing Campeonato Argentino 16 de maio de 2021

Próximas partidas