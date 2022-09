São Paulo quer renovar com Miranda para 2023; Éder vai deixar o clube

Clube já avisou ao zagueiro que gostaria de renovar contrato, mas foco da diretoria é a finalíssima da Copa Sul-Americana; Atacante não ficará

O São Paulo já sinalizou a Miranda que deseja mantê-lo por ao menos mais uma temporada. O zagueiro tem contrato no Morumbi até dezembro de 2022, e a cúpula deseja segurá-lo até o fim de 2023, como soube a GOAL. O atacante Éder, por outro lado, não ficará no CT da Barra Funda.

Em que pese a manifestação do clube, ainda não houve uma reunião para decidir a situação do veterano de 38 anos. Esta situação deve ter um desfecho somente ao término da atual temporada, em novembro.

O próprio jogador pediu para que a conversa sobre a prorrogação de seu vínculo acontecesse ao fim da temporada. O foco do departamento de futebol — o que inclui o presidente Julio Casares — é a final da Copa Sul-Americana 2022.

A permanência de Miranda conta com a aprovação do técnico Rogério Ceni, que renovou o seu contrato com o clube até dezembro de 2023 e já avalia a montagem do elenco para a próxima temporada.

O defensor tem sido importante para o Tricolor paulista na atual temporada. Ele soma 33 partidas no time, sendo 30 como titular. No período, soma 2.580 minutos, além de um gol e uma assistência.

Éder não ficará

Getty Images

A diretoria não procurou o atacante Éder com o intuito de avisar sobre o seu futuro ainda, mas já definiu que o atleta não permanecerá no clube em 2023. Não há desejo de manter o jogador no time.

O atacante de 35 anos perdeu espaço ao longo da temporada e tornou-se reserva do setor ofensivo — Luciano e Calleri são os prediletos do técnico Rogério Ceni.

O contrato do atleta se encerra em dezembro de 2022, e o departamento de futebol acredita que não é o momento de estender o compromisso.

Na atual temporada, ele fez 41 partidas, sendo 20 na condição de titular. No período, marcou cinco gols e se responsabilizou por duas assistências.