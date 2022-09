São Paulo quer Ceni técnico em 2023 mesmo sem título da Sul-Americana

Treinador renovou contrato e tem confiança da diretoria. Após empate contra o Corinthians, ele deu declaração e abriu mão de multa rescisória

A diretoria do São Paulo não viu problemas nas declarações de Rogério Ceni após o empate por 1 a 1 contra o Corinthians, nesse domingo (11), pela 26ª rodada do Brasileirão. O clube, inclusive, pretende segurá-lo para 2023, mesmo se perder a final da Sul-Americana diante do Independiente Del Valle, do Equador, como soube a GOAL.

O treinador tem contrato no Morumbi até dezembro de 2023 — a renovação contratual do técnico foi conduzida pelo presidente Julio Casares. O mandatário tem boa relação com o técnico e não gostaria de perdê-lo para o próximo ano. Há confiança no trabalho feito pelo comandante.

Nesse domingo, após a igualdade diante do Corinthians, no Morumbi, Rogério Ceni falou sobre a cobrança no trabalho dele à frente do clube e disse que abriria mão da multa se não vencer a Copa Sul-Americana: "Você acha que eu trabalho aqui pelo meu salário? Que eu estou preocupado com os meses que estão atrasados de imagem? Eu estou aqui para ajudar. Se eu não sou o cara certo, treinador no Brasil tem de monte. Acha que estou preocupado com minha multa rescisória? Façamos o seguinte: dia primeiro [de outubro], se não ganhar [a Sul-Americana], abro mão da minha multa rescisória e vou embora sem problema".

"A responsabilidade é minha, e dia 2, se não ganhar o título e quiserem me mandar embora, abro mão da minha multa rescisória. Eu sei que tem atrasado, mas eles vão pagar, são ponta firme. Vou tentar fazer o time ser campeão, trazer a honra, o orgulho de volta. Por isso vou batalhar, tentar fazer o São Paulo campeão. Não precisa me dar dinheiro de multa. [Depois da final] se quiser continuar, continuamos", acrescentou.

A declaração de Rogério Ceni, que repercutiu na torcida, não incomodou as lideranças são-paulinas. O presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho estão acostumados com a forma de trabalhar do treinador, que é bastante sincero e tem liberdade para opinar sobre todas as áreas do Morumbi.

Na renovação contratual de Rogério Ceni com o São Paulo, ficou determinado que o técnico manterá as mesmas bases salariais do antigo contrato, que se encerraria em dezembro deste ano. Ele é tratado como peça fundamental para o bom desempenho da equipe em 2023.