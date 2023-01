São Paulo x Portuguesa ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Partida será nesta quinta-feira (26), pela quarta rodada do Campeonato Paulista; veja como acompanhar na TV e na internet

No Morumbi, São Paulo e Portuguesa se enfrentam na noite desta quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e do HBO Max, no streaming.

Quer ver jogos do Paulistão ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Líder do grupo C com cinco pontos, o São Paulo entra em campo querendo defender a sua invencibilidade. O técnico Rogério Ceni não poderá contar com Igor Vinícius e Rafinha, ambos no departamento médico. Desta forma, Orejuela é o único jogador da lateral-direita disponível para o duelo.

Do outro lado, a Portuguesa é a quarta colocada do grupo D, com 4 pontos. A Lusa acumula uma vitória, um empate e uma derrota até o momento. O time do Canindé não confirmou desfalques para o jogo desta quinta.

Em 216 jogos entre as equipes, o São Paulo venceu 102 vezes, contra 54 da lusa, além de 60 empates.

Prováveis escalações

Escalação do provável São Paulo: Rafael; Orejuela, Arboleda, Alan Franco e Welington; Pablo Maia e Rodrigo Nestor; Welington Rato, Luciano e David; Calleri.

Escalação do provável Portuguesa: Thomazella, Pará, Victor Ramos, Bruno Leonardo, Thallyson, Madison, Gustavo Bochecha, Lucas Nathan, Tauã, João Victor e Paraizo.

Desfalques

São Paulo

Rafinha e Igor Vinícius estão no departamento médico.

Portuguesa

Pablo Maia, suspenso por cartão vermelho, está fora.

Quando é?