São Paulo x Portuguesa feminino: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times entram em campo nesta quarta (25), pela terceira rodada do Paulista feminino; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo enfrenta a Portuguesa nesta quarta-feira (25), às 18h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Paulista feminino. O duelo terá transmissão do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o placar ao vivo clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Portuguesa DATA Quarta-feira, 25 de agosto de 2021 LOCAL Morumbi, São Paulo - SP HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

São Paulo precisa apenas do empate para garantir a vaga (Foto: Reprodução/São Paulo FC)

O canal SporTV irá transmitir o jogo às 18h (de Brasília) desta quarta-feira (25). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o canal do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 39

CLARO/NET TV HD: 539

VIVO TV HD: 539

TELECOM: 39

Por satélite:

SKY: 39

SKY HD: 39

CLARO TV: 39

CLARO TV HD: 539

VIVO TV: 339

VIVO TV HD: 819

OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de duas derrotas consecutivas na temporada, o São Paulo busca reencontrar o caminho da vitória após a eliminação no Brasileirão Feminino.

Do outro lado, a Portuguesa busca a sua primeira vitória e os primeiros três pontos no Paulista para subir na tabela e buscar ao menos a classificação para o Brasileirão do ano que vem.

Provável escalação do São Paulo: Carla; Giovana, Lauren, Gislaine e Dani; Yaya, Maressa, Duda e Micaelly; Naná e Gláucia.

Provável escalação da Portuguesa: Fabi; Ary, Dani, Lis e Amandinha; Edna, Isa, Laura e Lins; Baratinha e Luh.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 1 São Paulo Paulista feminino 19 de agosto de 2021 São Paulo 1 x 3 Internacional Brasileirão feminino 22 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Taubaté x São Paulo Paulista feminino 1 de setembro de 2021 11h (de Brasília) São Paulo x Pinda Paulista feminino 8 de setembro de 2021 15h (de Brasília)

PORTUGUESA