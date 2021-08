São Paulo pode ser indenizado se Sportsbet.io patrocinar Corinthians, Palmeiras ou Santos

Patrocinadora máster não pode ter acordo com rivais conforme contrato firmado com o Tricolor. Ato geraria rescisão e multa à empresa

O acordo entre São Paulo e SportsBet.io proíbe que a empresa patrocine os seus principais rivais sob a pena de rescisão contratual e multa de 50% do restante do contrato. A Goal teve acesso ao documento que veta qualquer tipo de parceria entre a empresa e os outros três grandes clubes do estado – Corinthians, Palmeiras e Santos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

De acordo com a cláusula 11.14 do documento, a empresa que comanda o SportsBet.io concorda que não patrocinará outros grandes de São Paulo: A RED DIGITAL declara e consente que não estabelecerá relação de patrocínio com o Santos Futebol Clube, o Sport Club Corinthians Paulista e a Sociedade Esportiva Palmeiras, sob pena de rescisão e aplicação da multa prevista na cláusula oitava, item 8.1. supra".

O item 8.1 do contrato trata indenizações e inadimplementos contratuais. Portanto, "a parte que infringir qualquer das cláusulas e condições do presente Contrato, desde que não haja penalidade específica, será notificada para sanar eventual inadimplemento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de realizar o pagamento de multa não compensatória à parte inocente, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor residual deste Contrato, em até 30 (trinta) dias de notificação da Parte inocente nesse sentido, sem prejuízo de indenização pelas perdas e danos decorrentes e rescisão contratual a critério da parte inocente".

O contrato entre São Paulo e SportsBet.io estabelece patrocínio anual de R$ 24 milhões anuais a partir de janeiro do próximo ano. O acordo foi firmado entre julho de 2021 e dezembro de 2024. O valor, nesta temporada, será de R$ 15 milhões. Os números contrariam o que foi dito pela diretoria, de que este seria o maior acordo de patrocínio da história do clube.

Recentemente, o diretor de marketing Eduardo Toni afirmou que a diretoria considera este o maior contrato de patrocínio de sua história: "O São Paulo considera esse o maior contrato de sua história. A comparação deve levar em conta todos os fatores e variáveis. O tempo de contrato, o valor em espécie, as permutas, os bônus, a premiação, os produtos... Se compararmos todos esses pontos, podemos considerá-lo o maior da história".