São Paulo pode ser impedido de treinar antes da Libertadores e espera "ok" de autoridades

Concentrado em Lima, no Peru, clube aguarda sinal para fazer treinamento na véspera da estreia, diante do Sporting Cristal

O São Paulo pode ser impedido de treinar em Lima, no Peru, nesta segunda-feira, véspera da estreia na Copa Libertadores contra o Sporting Cristal, terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília).

Por causa da pandemia de Covid-19, o governo local tem adotado medidas de restrição. O São Paulo aguarda um sinal da Conmebol e das autoridades sanitárias para treinar às 16h (horário local, 18h de Brasília) no campo da Federação Peruana de Futebol (FPF), que cedeu seu espaço ao clube.

Se não receber uma autorização expressa das autoridades sanitárias, o São Paulo não sairá do seu hotel em Lima. O local onde a delegação está concentrada tem policiais posicionados na frente.

Justamente pelas restrições da pandemia, a delegação do São Paulo está orientada de que não pode circular pelas ruas de Lima. A mesma orientação foi dada, por exemplo, no confronto com o Lanús, em 2020, pela Copa Sul-Americana.

Para o primeiro jogo da Libertadores, o técnico Hernán Crespo relacionou 25 jogadores. A Goal publicou a lista em primeira mão.