Sob risco de ficar um mês sem jogar, São Paulo perde Hernanes para decisão

Meio-campista tricolor sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda

O torcedor do vem escutando poucas notícias animadoras nas últimas semanas, e nesta segunda-feira ouviu mais um problema para a equipe tricolor. O clube confirmou que o capitão Hernanes sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, criando nova dificuldade para a reta final do . Não há prazo oficial para um retorno.

A equipe que é comandada interinamente por Vagner Mancini visita o desesperado na próxima quarta-feira (20) e precisa da vitória para se garantir nas quartas de final do estadual. O São Paulo está na segunda colocação do Grupo D, tem 14 pontos - três a menos que o - e ainda pode ser ultrapassado pelo Oeste.

Nenê ainda está em recuperação de lesão no joelho (Foto: Getty Images)

Hernanes é mais uma peça importante do Tricolor que frequentará o departamento médico nestes primeiros meses de 2019. Possíveis titulares, Nenê e Liziero seguem em recuperação e não poderão participar do duelo no ABC Paulista. O atacante , ausente desde derrota no clássico com o , tem chance de voltar.

Caso o São Paulo não consiga a classificação para a próxima fase, o time ficará sem entrar em campo por uma partida oficial por mais de um mês. Sem Hernanes, a equipe tricolor pode ter Jucilei, Willian Farias ou Jonathan Gomez entre os titulares.

O "Profeta" foi substituído aos 25min do segundo tempo da derrota para o no último sábado, no Pacaembu. Uma ressonância magnética realizada nesta segunda confirmou a lesão. O meio-campista disputou 11 jogos neste ano e fez três gols.