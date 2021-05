São Paulo passa sufoco na Libertadores: Miranda e Volpi são destaques

Após o empate contra o Racing, o zagueiro elogiou a entrega da equipe tricolor na Argentina

O São Paulo entrou com o que tinha de melhor contra o Racing, na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. E se o desempenho vistoso sob o comando do técnico Hernán Crespo vem sendo motivos de elogios até aqui, não foi algo que apareceu no Cilindro de Avellaneda. De ponto positivo, o fato de ter conseguido resistir à superioridade dos argentinos ao ter somado um ponto no empate sem gols que mantém a equipe do Morumbi na liderança do Grupo E.

Os argentinos não apenas tiveram posse de bola levemente maior, como levaram mais perigos no geral (foram 4 finalizações a gol contra apenas uma do São Paulo). Se não conseguiram transformar esta superioridade em gols, é possível apontar dois responsáveis: o zagueiro Miranda, melhor em campo, e o goleiro Tiago Volpi, que fez uma defesaça nos últimos minutos para garantir o pontinho ao time de Crespo.

No roteiro do drama, a expulsão tanto infantil quanto exagerada de William, que entrou no segundo tempo e ficou menos de 10 minutos em campo até receber o cartão vermelho. Antes disso, Dani Alves e Luciano foram substituídos, ambos com dores, e num primeiro momento levantam o sinal de alerta. Em meio a tantas desventuras, o resultado foi visto como positivo pelo grande destaque são-paulino em campo.

“O objetivo dos defensores é entrar em campo e não sofrer gols. E conquistamos este objetivo”, disse Miranda em declarações para o site oficial do São Paulo.

🧤🔴⚪⚫ ¡Salvó a @SaoPauloFC en la última juagda del partido! Una atajada milagrosa de Tiago Volpi en el minuto 94. Fue 0⃣-0⃣ ante @RacingClub. pic.twitter.com/a5mm0xQxTl — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 6, 2021

“Isso é importante, porque passa confiança para a equipe e para a nossa defesa (...) O resultado foi de bom tamanho pelo jogo. Tivemos um jogador expulso e isso nos complicou na reta final, então optamos por uma postura mais precativa”, completou.

“Vamos pensando jogo a jogo, porque sabemos das dificuldades de jogar a Libertadores. Estamos confiantes no trabalho que estamos fazendo”.