São Paulo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Clássico será neste sábado (19), pela décima rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Palmeiras fazem clássico na noite deste sábado (19), às 20h (de Brasília), na Arena Barueri, pela décima rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play e do Youtube da FPF, na internet.

O Tricolor, com 24 pontos, entra em campo defendendo a liderança do estadual. Já o Verdão é o terceiro colocado com 22 pontos, e sabe que pode encerrar a rodada na liderança, caso vença.

Escalações:

Escalação do provável SÃO PAULO: C. Maria, Giovana, Pardal, Thais, Dani, Formiga, Maressa, Micaelly, Aline e Carol.

Escalação do provável PALMEIRAS: Amanda, Bruna, Poliana, Day Silva, Julia, Katrine, Duda, Camilinha, B. Brasil, Carol Rodrigues e Andressinha.

Desfalques

São Paulo

sem desfalques confirmados.

Palmeiras

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 19 de novembro de 2022

• Horário: 20h (de Brasília)

• Local: Arena Bareri, Barueri - SP