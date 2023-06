São Paulo x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (11), pela 10ª rodada; veja como acompanhar na internet

São Paulo e Palmeiras prometem fazer um clássico agitado na tarde deste domingo (10), a partir das 16h (de Brasília), no Morumbi, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Paraná e Santa Catarina), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Oitavo colocado com 15 pontos, o São Paulo despencou na tabela com a derrota no jogo passado. O Tricolor, no entanto, vai com força total para o duelo. Isso porque Wellington Rato e Rodrigo Nestor estão recuperados e à disposição de Dorival Júnior, que não possui suspensos. Os são-paulinos terão o apoio de mais de 50 mil torcedores.

"(Palmeiras) É uma das equipes mais regulares dos últimos anos. Muito difícil jogar contra, não tenho dúvidas que pelo momento, precisamos de ajustes que o Palmeiras não necessita nesse instante. Existe uma diferença? Existe, temos que reconhecer. Mas podemos surpreender e fazer desses três jogos bons resultados. Tudo é questão de trabalho e comprometimento de um grupo que está evoluindo, melhorando", disse Dorival Júnior.

Do outro lado, o Palmeiras é a única equipe invicta no campeonato, ocupando a segunda posição, com 19 pontos. O Verdão tem ao menos uma mudança garantida na equipe: Naves entrará no lugar de Gustavo Gómez, suspenso. O Alviverde não perde um clássico estual há nove partidas: cinco vitórias e quatro empates.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o São Paulo ganhou sete vezes, o Palmeiras cinco, além de oito empates. Clique aqui e confira como está o histórico do Choque-Rei.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Michel Araújo (Wellington Rato); Luciano e Calleri.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Naves, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Artur e Rony.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Gustavo Gómez está suspenso.

Quando é?