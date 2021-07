São Paulo x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Choquei-Rei será disputado neste sábado (31), pela 14ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Choque-Rei na área! São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste sábado (31), às 19h (de Brasília), no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Palmeiras DATA Sábado, 31 de julho de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Alex Ang (SP) e Miguel Cataneo (SP)

Quarto árbitro: Paulo Cesar Francisco (SP)

VAR: Pericles Bassols (SP)

Assistente VAR: Vitor Carmona (SP)

ONDE VAI PASSAR?



São Paulo busca deixar de lado a goleada sofrida para o Flamengo / Foto: Divulgação São Paulo

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (31), às 19h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Deixando de lado a boa vitória sobre o Vasco no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo volta suas atenções para o Brasileirão para o seu 41ª partida nesta temporada.

Apesar do cansaço da equipe, que disputa além do Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores, o técnico Hernán Crespo disse que não pretende abrir mão das competições que disputa.

"Quando se pertence a um clube grande como o São Paulo, a pressão é grande. Estamos respeitando todas as competições e vamos tentar chegar longe em todas", afirmou o treinador.

"A única coisa ruim é o Brasileirão, situação incômoda, mas temos elenco para sair. Temos que pensar jogo após jogo. O calendário não permite pensar no futuro", completou.

Do outro lado, o Palmeiras, líder do Brasileiro com 31 pontos, três de vantagem para o vice-líder Atlético-MG, chega embalado com nove vitórias consecutivas na temporada.

Luan, recuperado de um edema na panturrilha direita, pode ser relacionado para o Clássico-Rei.

Com mais um confronto chegando pelo @Brasileirao, quinta-feira de treino intenso na Academia de Futebol! 🔥



Veja como foi o nosso dia de atividades 👇🎥#AvantiPalestra pic.twitter.com/Q18ULjwNk6 — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 30, 2021

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Rodrigo Nestor, Benítez, Gabriel Sara e Wellington; Rigoni e Marquinhos.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo (Luan), Gustavo Gómez e Renan; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Wesley (Breno Lopes) e Deyverson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 5 x 1 São Paulo Brasileirão 25 de julho de 2021 São Paulo 2 x 0 Vasco Copa do Brasil 28 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x São Paulo Copa do Brasil 4 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília) Athletico-PR x São Paulo Brasileirão 7 de agosto de 2021 18h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Universidad Católica Libertadores 21 de julho de 2021 Palmeiras 1 x 0 Fluminense Brasileirão 24 de julho de 2021

Próximas partidas