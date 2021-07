São Paulo negocia dívida que supera R$ 29 milhões de acordos por Ganso, Pratto e mais

Diretoria tricolor busca resolver pendências para evitar que caso com André Cury seja definido nos tribunais

A diretoria do São Paulo e o agente André Cury iniciaram tratativas para buscar um acordo por dívidas em negociações do passado. O empresário foi responsável por costurar algumas contratações do Morumbi nos últimos anos. Dentre elas, estão as chegadas de Lucas Pratto, Paulo Henrique Ganso e Raniel.

Os débitos do Tricolor paulista com o intermediário por comissões e empréstimos financeiros superam os R$ 29 milhões. O agente chegou a acionar a Justiça de São Paulo com o intuito de receber os valores, mas preferiu tratar a situação de forma amigável ao ser procurado pela cúpula são-paulina.

A diretoria tem um plano para quitar as dívidas com os principais agentes do futebol brasileiro. A intenção da cúpula é pedir um ano de carência aos seus credores e, posteriormente, parcelar o débito em até 60 meses. Além de Cury, outros intermediários e representantes de atletas foram procurados pelo Tricolor paulista.

Uma das ações movidas recentemente, avaliada em R$ 19 milhões, teve vitória de André Cury. Após o pedido do São Paulo para fazer acordo, contudo, a Justiça de São Paulo suspendeu a decisão por 15 dias, prazo que será utilizado para renegociação do débito.