São Paulo negocia com Luizão e tem boas perspectivas de renovação

Zagueiro de 20 anos tem vínculo com o clube até 31 de janeiro de 2023 e pode assinar pré-contrato desde o início do mês. Clube busca renovação

O São Paulo voltou a negociar a renovação do zagueiro Luizão e está confiante de que pode ter um desfecho positivo. A diretoria tem boas perspectivas em relação à permanência do defensor de 20 anos, como soube a GOAL.

Depois de buscar reforços no mercado da bola, a diretoria voltou a focar nas tratativas pela permanência de atletas — Igor Vinícius já chegou a um acordo. No caso de Luizão, a cúpula está otimista quanto à permanência do jogador.

O zagueiro de 20 anos pode assinar pré-contrato com outro clube a partir de 1º de agosto de 2022, uma vez que tem vínculo no Morumbi até 31 de janeiro de 2023.

Luizão está disposto a renovar o seu compromisso com o Tricolor paulista. O zagueiro gostaria de seguir no Morumbi por mais tempo, mas gostaria de ter mais oportunidades, conforme apurado pela reportagem.

A diretoria do São Paulo está confiante de que conseguirá um acordo com o atleta para 2022, especialmente pelo teor das conversas recentes. A cúpula deseja chegar a um acordo até o fim da temporada, previsto para novembro deste ano.

Luizão entrou em campo em 12 oportunidades pelo time profissional do São Paulo nesta temporada, entre Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. No período, atuou por 605 minutos. No início de 2022, defendeu o time sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior, jogando seis duelos, com 455 minutos.