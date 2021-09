São Paulo não tem elenco forte para três competições, diz Crespo

O técnico argentino prometeu melhora de desempenho no Brasileirão

Hernán Crespo chegou ao São Paulo no início da temporada e com poucos meses no comando da equipe levantou a expectativa do torcedor, que depois de anos pôde comemorar um título paulista. Entretanto, depois do estadual o time oscilou e não convenceu. E em meio a um início muito ruim no Brasileirão, ainda se viu eliminado de competições como Libertadores e Copa do Brasil.

A última das frustrações foi um empate sem gols contra o América Mineiro, dentro do Morumbi, pela 19ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é apenas o 12º colocado no certame nacional.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Questionado sobre as decepções recentes no time, Crespo foi sincero: afirmou que o São Paulo não tem ainda um elenco forte o suficiente para brigar em diversas competições. Segundo o técnico argentino, agora que a equipe está apenas na disputa do Campeonato Brasileiro a tendência é de melhora.

“Não temos um elenco para disputar três competições. Sabemos isso. Agora estamos só jogando uma, então acreditamos que vamos melhorar”, disse Crespo em entrevista coletiva.