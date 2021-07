São Paulo não quer saída de Pablo sem contratação de novo centroavante

Tricolor vê camisa 9 como único jogador do elenco dessa característica e não tem interesse em liberar sem reforço. Inter fez sondagem

O São Paulo não topa negociar Pablo antes de contratar um novo centroavante. A Goal apurou que o Tricolor é reticente para liberar a saída do jogador, por entender que ele é o único camisa 9 de referência no elenco. No mercado da bola, o clube negocia a contratação de Jonathan Calleri com o Deportivo Maldonado e também avalia outras opções de atacantes. Eder e Luciano são vistos com outras características. Por isso, inclusive, o clube prioriza a contratação de um novo centroavante.

Os números de Pablo, artilheiro do elenco na temporada com nove gols, também são lembrados nos bastidores para sinalizar que não se trata de um caso simples. O São Paulo avalia o futuro do atacante, alvo de uma sondagem do Internacional. A informação foi publicada pelo GE e confirmada pela Goal.

São Paulo não quer liberar Pablo sem contratação de reforço, pois o vê como único centroavante de referência.

Inter sabe que SPFC não tem interesse na saída.

O Internacional, inclusive, tem a informação de que o São Paulo não se interessa pela saída imediata de Pablo. O técnico do Colorado é Diego Aguirre, uruguaio que comandou o Tricolor em 2018 na campanha de liderança do primeiro turno do Brasileirão e posterior queda na segunda metade da competição.

Em meio à indefinição de seu futuro, Pablo soma seis jogos pelo Brasileirão. Se atuar mais uma vez pelo São Paulo, ele irá atingir as sete partidas no torneio não poderia defender outro time na Série A do Brasileirão.

Nesse contexto, o atacante ficou no banco de reservas o tempo inteiro e não entrou contra o próprio Internacional, na vitória por 2 a 0 da última quarta-feira, no Beira-Rio. O próximo jogo do time é sábado, diante do Bahia, no Morumbi.

Depois de começar a temporada em alta sob o comando do técnico Hernán Crespo, Pablo perdeu lugar entre os titulares. Sua última partida desde o início de um jogo foi no dia 13 de junho, diante do Atlético-MG. Depois, ele foi reserva contra Chapecoense, Santos (não entrou), Cuiabá, Ceará, Corinthians (não entrou), Red Bull Bragantino e o próprio Inter (não entrou).