São Paulo não envolve Liziero em negócio para contratar Patrick, do Inter

O São Paulo mudou os moldes do acordo com o Internacional e está perto de contratar o meio-campista Patrick em uma negociação independente da ida de Liziero para o Beira-Rio, conforme apurado pela GOAL.

Depois de iniciarem conversas para uma troca por empréstimo, as partes decidiram realizar tratativas independentes no mercado da bola. Desta forma, o Tricolor paulista tenta a aquisição de Patrick em definitivo, enquanto Liziero segue na mira do Colorado para um empréstimo.

O São Paulo negocia a compra de 30% dos direitos econômicos de Patrick e está perto de um acordo para a chegada do jogador ao Morumbi nesta janela de transferências. A sua busca é um pedido do técnico Rogério Ceni.

Mais artigos abaixo

Com contrato até dezembro de 2024 no Beira-Rio, Patrick já tem acordo salarial encaminhado. Ele aguarda a liberação do Inter para acertar a sua transferência em definitivo para a capital paulista.

A situação de Liziero com o Inter aconteceria de forma independente. O volante de 23 anos ainda tem compromisso até 31 de janeiro de 2024 no Morumbi. No entanto, pode sair por empréstimo de uma temporada para o Beira-Rio. Há a possibilidade de fixar 50% de seus direitos econômicos em 3 milhões de euros (R$ 19,28 milhões na cotação atual).

Em 2021, Patrick fez 48 partidas, com cinco gols marcados e cinco assistências no Internacional. Liziero somou dois gols e duas assistências pelo São Paulo no mesmo período.