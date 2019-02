São Paulo na Libertadores: retrospecto, estreia, adversário, datas e horários

Tricolor estreia na 2ª fase da competição diante do Talleres, que joga o torneio apenas pela segunda vez em sua história

Depois de dois anos de ausência, o São Paulo voltará a disputar a Copa Libertadores da América em 2019. Tricampeão da competição continental (1992, 1993 e 2005), o Tricolor disputará o torneio pela 19ª vez na sua história e entrará na segunda fase.

SÃO PAULO NA FASE 2

O São Paulo estreia na Libertadores enfrentando o Talleres, nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. O colombiano Wilmar Rondán apita o duelo na Argentina. O segundo duelo será no Morumbi, no mesmo horário, no dia 13 de fevereiro. O gol marcado fora de casa tem peso em caso de igualdade no placar agregado.

HISTÓRIA NA LIBERTADORES

Com curta história no torneio, a equipe de Córdoba volta à Libertadores após 17 anos. Essa será a segunda participação da equipe, que, em 2002, fizeram apenas cinco pontos em seis jogos e foram eliminados ainda na fase de grupos. O argentino Juan Pablo Vojvoda é o treinador clube.

Recordista de participações no Brasil, ao lado de Grêmio e Palmeiras, o Tricolor volta à Libertadores após três anos em busca do sonhado tetra, que deixaria o clube como o maior vencedor do torneio no país. Veja em detalhes o histórico do Tricolor.

ONDE VER

Os jogos de ida e volta do São Paulo na segunda fase terão transmissão da Globo e SporTV, assim como SporTV Play, para o Brasil. E pela Fox Sports aos demais países da América do Sul.

FASE 3

Se passar pelo Talleres, o São Paulo irá enfrentar o vencedor do jogo entre Palestino e Independiente Medellín na terceira fase.

VAI A QUAL GRUPO

Caso avance pelos dois mata-matas, o Tricolor irá para o Grupo A, que já tem o Internacional , River Plate e Alianza Lima . O primeiro jogo seria no dia 6 de março, em casa, contra o Internacional.

A TABELA

Confira todos os jogos da Fase 2 da Libertadores.