São Paulo muda local de jogo do Paulistão por conta de alagamento no Morumbi

Partida contra a Ferroviária será no Pacaembu, no próximo sábado (9)

O São Paulo mudou o local do jogo contra a Ferroviária marcado para o próximo sábado (9), depois de verificar os estragos na sede social do clube devido o alagamento causado por fortes chuvas na região do Morumbi.

Por meio de nota oficial, o clube informou que a partida, que estava marcada para ser realizada no Morumbi, será disputada no Pacaembu.

Confira a nota oficial do São Paulo na íntegra:

As fortes chuvas que caíram na região do Morumbi no último sábado (2) causaram danos ao complexo social do São Paulo Futebol Clube, que está interditado por tempo indeterminado. Desde as primeiras horas da manhã, colaboradores estão trabalhando intensamente para identificar os locais atingidos e começarem o trabalho de retirada da água.

O clube ainda está avaliando as áreas afetadas e o grau dos danos. No complexo social, as quadras de tênis, piscinas e área administrativa estiveram entre os locais mais afetados e já contam com a ação de um mutirão de limpeza e avaliações de peritos. No Estádio, a área de imprensa e alguns cessionários também sofreram danos.

O São Paulo também orienta a todos os associados e moradores da região do Morumbi que tiveram contato com as áreas alagadas que procurem atendimento em postos de saúde ou hospitais por precaução.