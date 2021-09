São Paulo: MP apresenta denúncia contra gestão Aidar e cita membros da diretoria atual

Além do ex-presidente Carlos Miguel Aidar, os membros da atual administração (Leonardo Serafim e Douglas Schwartzmann) também apareceram na denúncia

O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou uma denúncia contra oito pessoas por supostas fraudes durante a gestão de Carlos Miguel Aidar no São Paulo – ele foi presidente do clube entre 2014 e 2015. Há dois citados que têm estreita ligação com a atual administração, de Julio Casares: Leonardo Serafim e Douglas Schwartzmann.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A informação sobre o caso foi inicialmente divulgada pelo portal UOL e confirmada pela Goal , que teve acesso aos documentos. Há três investigações no MP-SP: a contratação de Iago Maidana, as comissões supostamente ilegais no contrato com a fornecedora de materiais esportivos Under Armour e os possíveis desvios de verba no acordo com o escritório de advocacia de José Roberto Cortez.

Carlos Miguel Aidar, antigo mandatário do clube, ainda não foi notificado sobre a situação. Os dois envolvidos da atual gestão – Leonardo Serafim e Douglas Schwartzmann – também não receberam notificação sobre a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.

A denúncia diz que o ex-presidente do Tricolor paulista teria lesado os cofres do clube por causa das irregularidades na contratação do zagueiro Iago Maidana. Ele ainda ainda teria causado prejuízo patrimonial ao São Paulo por causa dos contratos firmados com a Under Armour e o escritório de José Roberto Cortez. A então namorada do ex-presidente, Cinira Maturana, também é investigada.

Leonardo Serafim, que foi diretor jurídico do São Paulo na gestão de Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, foi denunciado por furto qualificado. De acordo com o MP, ele teria recebido R$ 70 mil em comissões. Por outro lado, Douglas Schwartzmann teria participado de uma operação de lavagem de capital de R$ 100 mil.