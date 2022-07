São Paulo marca reunião com o City para avançar em negócio por Nahuel Ferraresi

Cúpula do Tricolor paulista se reunirá com a diretoria do Manchester City a fim de acertar empréstimo até junho de 2023

O São Paulo terá uma reunião com o Manchester City no decorrer da semana para conversar sobre a possível contratação de Nahuel Ferraresi. A ideia do encontro é avançar nas tratativas para o empréstimo do zagueiro de 23 anos, como soube a GOAL.

O clube já ajustou detalhes para contar com Nahuel Bustos, atacante de 24 anos que também pertence ao clube. Agora, a cúpula trabalha para contar com o defensor no elenco comandado por Rogério Ceni.

O presidente Julio Casares conversa diretamente com os representantes do Manchester City. O mandatário estreitou relações com o grupo durante uma viagem de férias à Inglaterra e se aproveita da relação para tentar um acordo pelo venezuelano.

O City, a princípio, gostaria de negociar Nahuel Ferraresi em definitivo. O São Paulo, contudo, não tem condições financeiras para uma contratação nestes moldes. O desejo do clube é contratá-lo por empréstimo gratuito com os direitos fixados. Inicialmente, os paulistas terão responsabilidade de pagar apenas os salários do jogador.

Os ingleses já deram indícios de que topariam uma negociação nos moldes propostos pelo Tricolor paulista. Entretanto, darão uma resposta oficial somente depois da reunião marcada para o decorrer desta semana. Há otimismo no Morumbi para que os dois jogadores — Nahuel Bustos e Nahuel Ferraresi — cheguem até junho de 2023 por empréstimo.

A busca por Nahuel Ferraresi tem aval de Rogério Ceni. O técnico aprova as contratações dos dois jogadores no mercado da bola. Ele gostaria de ao menos mais dois reforços nesta janela de transferências: um zagueiro e um atacante que atue pelos lados do gramado. A diretoria anunciou recentemente as chegadas de Giuliano Galoppo e Marcos Guilherme. Ambos, inclusive, já atuaram pelo time.

Contratado pelo Manchester City depois de temporada de destaque no Deportivo Táchira, da Venezuela, Nahuel Ferraresi foi emprestado pelo clube nas últimas cinco temporadas. Ele defendeu as cores de Peralada, da Espanha, Porto, Moreirense e Estoril.