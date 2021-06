São Paulo manteve salário de Rojas ao renovar contrato até o fim de 2021

Jogador tinha vínculo até o fim de maio passado, e a diretoria do Tricolor paulista optou pela renovação até dezembro. O valor do salário foi mantido

O São Paulo não reajustou o salário de Joao Rojas ao renovar o seu contrato até o fim de 2021, de acordo com a apuração da Goal. O antigo vínculo do equatoriano se encerraria em 31 de maio passado, mas a cúpula optou pela permanência do atleta, que aceitou a manutenção da antiga remuneração.

A situação, inclusive, era o que travava as negociações antes do término do Paulistão 2021. O estrangeiro de 32 anos queria duplicar o valor de seus vencimentos no Morumbi, o que foi descartado pela cúpula por questões financeiras - a atual dívida do clube supera a casa dos R$ 600 milhões.

O impasse financeiro quase tirou o atacante do elenco comandado por Hernán Crespo. Entretanto, após uma reunião em meados de maio, o técnico argentino pediu à diretoria pela manutenção do atleta no clube e teve a sua solicitação atendida.

O executivo de futebol Rui Costa foi o responsável por conversar com o estafe de Rojas e conduzir a renovação nos bastidores. O dirigente se reuniu com o empresário Adrián Cavezas Landucci e acertou a manutenção dos mesmos moldes do antigo compromisso.

Joao Rojas é visto como peça importante para o ataque do São Paulo em 2021. O equatoriano soma 19 partidas na temporada, com quatro gols e uma assistência. Ele voltou a atuar depois de dois anos e quatro meses tratando lesões no CT da Barra Funda.