São Paulo mantém salário em renovação de Rogério Ceni até o fim de 2023

Presidente Julio Casares foi o responsável por conduzir a renovação contratual do treinador com o Tricolor

O São Paulo anunciou, no início da noite desta terça-feira (12), a renovação contratual do técnico Rogério Ceni. O treinador assinou até dezembro de 2023 com o clube e manteve as mesmas bases do vínculo anterior, conforme soube a GOAL.

Não houve reajuste salarial no compromisso do comandante, que tem se destacado pela equipe e tinha contrato até dezembro deste ano no Morumbi. Ele aceitou a prorrogação do acordo, mesmo com as atuais bases salariais. A sua manutenção era um desejo de todo o departamento de futebol.

Em que pese a permanência ser vontade de todas as lideranças do futebol, foi o presidente Julio Casares quem costurou o acordo com o comandante, conforme apurado pela reportagem da GOAL.

O mandatário foi o responsável por se reunir com o técnico a fim de ajustar os detalhes de sua permanência no CT da Barra Funda. Rogério Ceni é visto como um dos responsáveis pela temporada da equipe em 2022.

Sob o comando de Ceni, o São Paulo foi vice-campeão paulista, segue vivo em Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, além de ocupar a sétima posição do Campeonato Brasileiro, com sete pontos atrás do líder Palmeiras.

Em sua segunda passagem pelo clube, Rogério Ceni acumula 57 partidas, com 29 vitórias, 16 empates e 12 derrotas. Ele começou a passagem pelo clube em 13 de outubro de 2021.