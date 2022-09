São Paulo mantém respaldo a Rogério Ceni em meio à pior sequência de 2022

Tricolor paulista não vence há seis partidas na temporada e está em risco em todos os torneios

Rogério Ceni segue prestigiado pela diretoria do São Paulo, mesmo depois das manifestações contrárias ao seu trabalho no empate por 1 a 1 com o Cuiabá, na noite desse domingo (5), pela 25ª rodada do Brasileirão. Não há movimentação contrária ao técnico dentre os integrantes da alta cúpula, como soube a GOAL. Ele, inclusive, se sente à vontade no CT da Barra Funda e opina sobre outras áreas do clube.

O treinador é muito querido pelos principais líderes do Tricolor paulista, sobretudo o presidente Julio Casares. O mandatário tem boa relação com o ídolo do clube e pretende mantê-lo até o fim do contrato, independentemente dos resultados obtidos nas semifinais de Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.

O trabalho feito por Rogério Ceni, em um contexto geral, é visto de forma positiva no Morumbi. A maior parte da diretoria entende que ele pode fazer o São Paulo render novamente e, por isso, nem sequer cogita uma troca no comando técnico.

A sequência recente do São Paulo é o que incomoda a torcida. A equipe está há seis jogos sem vencer — são quatro derrotas e dois empates, que caracterizam a pior série do time na temporada. O último triunfo foi em 14 de agosto passado, diante do Red Bull Bragantino, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Além do momento negativo, o time iniciou as semifinais de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana atrás de seus adversários — o time perdeu para o Flamengo por 3 a 1 em pleno Morumbi na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil e perdeu pelo mesmo placar para o Atlético-GO, no Serra Dourada, no primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana.

Mesmo com toda a pressão sobre o técnico — ele foi chamado de "burro" pela torcida do São Paulo na igualdade diante do Cuiabá —, a diretoria nem cogita demiti-lo neste momento. O presidente Julio Casares deposita confiança em seu trabalho e diz que espera tê-lo ao seu lado até o fim do mandato, em dezembro de 2023.

Recentemente, Rogério Ceni renovou contrato com o São Paulo. O téncico, a princípio, tinha vínculo até dezembro de 2022, mas se acertou com a diretoria para estender o compromisso até o fim do próximo ano. Ele manteve o salário do atual contrato, como revelado pela reportagem à época.

Sob o comando de Rogério Ceni em 2022, o São Paulo já disputou 61 partidas, com 28 vitórias, 18 empates e 15 derrotas. O time tem 45,9% de aproveitamento neste período.