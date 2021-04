São Paulo lança camisa de goleiro em estilo anos 80; veja preço e onde comprar

O uniforme é uma reedição do que era utilizado por Gilmar Rinaldi no período

Nesta quarta-feira (28), o São Paulo lançou a sua nova camisa de goleiros. A Adidas, patrocinadora do clube, elaborou um modelo que é uma reedição do uniforme utilizado por Gilmar Rinaldi na década de 80.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A camisa, que já está sendo comercializada na loja oficial da Adidas, por R$ 279,99. Tiago Volpi deve jogar nesta quinta-feira (29), contra o Rentistas, do Uruguai, pela seguna rodada da Libertadores, com as cores novas.

Na loja da São Paulo Mania também é possível adquirir o modelo. O ex-goleiro Gilmar Rinaldi jogou no Tricolor entre 1985 e 1990 e neste período utilizou a cor grafite com algumas listras tricolores no uniforme.

"No Morumbi não tem pra ninguém! O paredão do Tricolor está lá para proteger a meta e garantir mais uma vitória do amado clube brasileiro. No anel superior ou inferior, você fica na torcida devidamente uniformizado com a Camisa de Goleiro", afirma a descrição da nova camisa.