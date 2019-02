São Paulo: Kaká visita CT em véspera de decisão pela Libertadores

Jogador acompanhou o treinamento do time antes do duelo contra o Talleres, e aproveitou para relembrar momento com Pablo há nove anos

O São Paulo realizou na tarde desta terça-feira (12), o último treino da equipe antes do duelo contra o Talleres, na quarta-feira (13), às 21h30 (Brasília), no Estádio do Morumbi. Durante os trabalhos, os jogadores puderam contar com a presença do ex-jogador e ídolo do time Kaká.

Segundo o programa "Tá na Área" da SporTV , o clube não teria solicitado a presença do eleito melhor jogador do mundo em 2007 no treino. Kaká teria comparecido ao CT, na Capital Paulista, por vontade própria.

Fã de Kaká, Pablo guarda com carinho uma foto com o ídolo, de 2010. Agora, o atacante tricolor tem uma mais atualizada 👍🇾🇪 pic.twitter.com/OHiddWDZhD — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 12 de fevereiro de 2019

Revelado nas categorias de base do Tricolor, o jogador ainda se reencontrou com Pablo. Ídolo do atacante são-paulino, Kaká tirou fotos com o atleta que relembrou quando conheceu o ex-jogador do Milan, em 2010.

Em desvantagem no placar, o São Paulo precisará vencer por três gols de diferença os argentinos para se manter vivo na Libertadores 2019. Até o momento, 35 mil ingressos já foram vendidos para o embate.