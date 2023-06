São Paulo x Juventus ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes entram em campo neste sábado (3), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Juventus se enfrentam na manhã deste sábado (3), às 10h (de Brasília), no CT Marcelo Portugal, em Cotia, pela oitava rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal da FPF no Youtube, na internet.

Líder do grupo 10 com 17 pontos, o São Paulo vem de um empate. Já o Juventus é o segundo colocado da chave, com 15 pontos, e ganhou na rodada passada. Desta forma, as equipes fazem duelo direto pela primeira posição.

Prováveis escalações

São Paulo: Felipe, Kaiky, Ythallo, Pedro, Cauã, João Douglas, Newertton, Iba, Talles, Luiz Henrique e Gabriel.

Juventus: Natan, Artur, Igor, Kaue, Giovani, Iago, Diogo, Andre, Felipe, Victor e Matheus Henrique.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Juventus

Sem desfalques confirmados.

Quando é?