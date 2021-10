São Paulo x Internacional: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (31), pela 29ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo enfrenta o Internacional neste domingo (31), às 18h15 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Internacional DATA Domingo, 31 de outubro de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: André Luiz de Freitas (GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)

Quarto árbitro: Matheus Delgado (SP)

VAR: Caio Max Augusto (RN)

Auxiliar VAR: Flávio Gomes Barroca (RN)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o RB Bragantino por 1 a 0 na última rodada, o São Paulo busca voltar a vencer no Brasileirão.

Para o confronto no Morumbi, o técnico Rogério Ceni deve ter o desfalque de Jonathan Calleri, com dores na coxa direita, enquanto Rodrigo Nestor é tratado como dúvida.

Do outro lado, o Internacional, com 41 pontos, busca se manter no G-6.

Apesar do clássico com o Grêmio na próxima rodada, o técnico Diego Aguirre não decidiu poupar os seus principais jogadores.

Assim, Yuri Alberto, pendurado, está confirmado contra a equipe paulista. O centroavante se junta a Renzo Saravia, Moisés, Taison, Mauricio, Zé Gabriel e Gabriel Boschilia. Todos com dois cartões acumulados.

"Estou dentro, estou dentro. Estou pendurado desde o Sport. Não vou fugir de jogo nenhum. Estamos focados contra o São Paulo. Sei que tem um jogo importante na outra semana. O que tiver que fazer contra o São Paulo para sair com uma vitória, farei, se Deus quiser", afirmou Yuri Alberto.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Orejuela (Igor Vinicius), Arboleda, Miranda e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Benítez; Rigoni e Luciano.

Provável escalação do Internacional: Daniel (Marcelo Lomba); Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Johnny, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Maurício; Taison e Yuri Alberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 0 Corinthians Brasileirão 18 de outubro de 2021 RB Bragantino 1 x 0 São Paulo Brasileirão 24 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x São Paulo Brasileirão 7 de novembro de 2021 18h15 (de Brasília) Fortaleza x São Paulo Brasileirão 10 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 1 RB Bragantino Brasileirão 21 de outubro de 2021 Internacional 2 x 2 Corinthians Brasileirão 24 de outubro de 2021

Próximas partidas