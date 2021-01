São Paulo x Internacional: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (20), pela 31ªrodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo a liderança, e entram em campo na noite desta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para SP, RS, SC, PR, MG -regiões de Uberlândia, Uberaba e Ituiutaba-, GO, TO, MS, MT, BA, SE, AL, PE, CE, MA e PA), na TV aberta, além do Premiere para todo o , na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO São Paulo x Internacional DATA Quarta-feira, 20 de janeiro de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo (RJ) e Michael Correia (RJ)

Quarto árbitro: Vinicius Furlan (SP)

VAR: Rodrigo Nunes (RJ)

Assistentes VAR: Grazziani Maciel (RJ) e Carlos Henrique Cardoso (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor quer seguir no embalo no Brasileirão / Foto: Divulgação São Paulo

A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para SP, RS, SC, PR, MG -regiões de Uberlândia, Uberaba e Ituiutaba-, GO, TO, MS, MT, BA, SE, AL, PE, CE, MA e PA), na TV aberta, além do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal em tempo real.

Qual o número do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com diferença de apenas um ponto na tabela, São Paulo e Internacional entram em campo disputando a liderança do Brasileirão.

Mais times

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz poderá contar com o retorno de Luciano, após o jogador se recuperar de uma inflamação na perna esquerda.

Já Arboleda, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Do outro lado, o Internacional chega embalado após oito rodadas sem saber o que é perder (dois empates e seis vitórias consecutivas).

O técnico Abel Braga não terá suspensos para o confronto, enquanto Guerrero, Saravia, Boschilia, Thiago Galhardo e Moledo seguem fora.

📸✈️ Partiu SP! embarca para duelo com o São Paulo, valendo a liderança do @Brasileirao. #Vamo pic.twitter.com/IHwovLh9yI — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 19, 2021

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Diego Costa (Léo) e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Brenner e Luciano (Tchê Tchê).

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 1 Campeonato Brasileiro 10 de janeiro de 2021 -PR 1 x 1 São Paulo Campeonato Brasileiro 17 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Campeonato Brasileiro 23 de janeiro de 2021 21h (de Brasília) x São Paulo Campeonato Brasileiro 31 de janeiro de 2021 16h (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 0 Campeonato Brasileiro 10 de janeiro de 2021 Internacional 4 x 2 Campeonato Brasileiro 17 de janeiro de 2021

Próximas partidas