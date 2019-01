São Paulo inicia temporada com novas caras no elenco e muitas disputas por vaga no time titular

Tricolor inicia nessa quinta (10) os jogos da Florida Cup contra o Eintracht Frankfurt, e o time titular de André Jardine já começa ser desenhado

O São Paulo Futebol Clube chega em 2019 com ânimos renovados. Após uma campanha que conduziu o time ao quinto do Brasileirão 2018, a equipe do Morumbi contratou reforços de peso e efetivou André Jardine, ex-técnico das categorias de base do clube, para comandar a equipe principal. Nessa quinta-feira (10), o São Paulo enfrenta o Eintracht Frankfurt, às 22h (de Brasília), pelo torneio amistoso Florida Cup.

Até agora, o time anunciou sete reforços para a temporada. São eles: Tiago Volpi (goleiro), Igor Vinicius (lateral-direito), Léo (lateral-esquerdo), Willian Farias (volante), Hernanes (meio-campista), além de Biro Biro e Pablo (atacantes).

O diretor executivo, Raí usou diversos adjetivos para qualificar o atual plantel tricolor. "Preparado e equilibrado" foram as palavras do dirigente, que também afirmou que o elenco é composto por "muitos jogadores vencedores e experientes".



O 'Profeta' Hernanes se disse "inconformado" com o São Paulo estar há tantos anos sem títulos (Foto: São Paulo FC/Divulgação)

O ataque do São Paulo foi o grande calcanhar de Aquiles da equipe que chegou a ficar nove rodadas na liderança do certame. E deve ser um dos focos mais intensos do trabalho de André Jardine.

O mercado que o São Paulo fez pode ser considerado bom. Trouxe peças para o time titular e também outras que deverão compor elenco. Entretanto, alguns dos dos que faziam parte do 11 inicial na última temporada dever perder espaço.

O técnico André Jardine (Foto: Miguel Schincariol/Getty Images)

São os casos mais claros de Diego Souza e Nenê. A experiente dupla de meia-atacantes deve perder espaço com as chegadas de Pablo e Hernanes.

Reinaldo e Bruno Peres ganham sombras nas laterais com as chegadas de Igor Vinicius e Léo Pelé.

A chegada de Willian Farias, contestada por muitos, também indica uma preocupação com a marcação no meio de campo. O único atleta do setor que tem uma característica de mais pegada e força nos desarmes é Hudson. Jucilei já mostra sinais de decaimento físico e não tem sido tão útil quanto em outros momentos, especialmente na recomposição defensiva e precisão nos desarmes. Willian Farias chega para suprir essa carência no elenco. Tecnicamente mais limitado do que os outros da função, Farias pode ser uma opção útil para Jardine em jogos que demandem uma atenção maior no meio de campo para marcação.



Pablo, a contratação mais cara da história do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Divulgação/São Paulo FC)

O torcedor são-paulino deposita grande expectativa em Tiago Volpi. O goleiro brasileiro estava no Querétaro, do México e era um dos destaques do certame nacional. Após um ano com muitas falhas de Sidão e com Jean entrando no time titular quando a equipe já estava em queda, o torcedor tricolor sente falta de um goleiro seguro e com liderança no grupo, como parece ser o caso de Volpi, que chega para tentar solucionar um dos principais problemas do São Paulo desde a saída de Rogério Ceni.

O que os primeiros dias da pré-temporada e os discursos de dirigentes e jogadores indicam é que o São Paulo chegará, pelo menos, ainda mais competitivo para a temporada que começa no sábado (19), contra o Mirassol, pelo Paulistão 2019.