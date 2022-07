São Paulo inicia conversas por Felipe Alves e tenta acordo ainda nesta sexta

Diretoria conversa diretamente com o Fortaleza para buscar um acordo com o jogador de 34 anos. O negócio deve ter um desfecho até o período da noite

O São Paulo iniciou tratativas e espera anunciar, até o fim desta sexta-feira (29), a contratação do goleiro Felipe Alves, do Fortaleza. O negócio é tratado pelo presidente Julio Casares diretamente com a cúpula do clube cearense. Os moldes do negócio ainda são tratados em sigilo, como soube a GOAL.

Felipe Alves é um pedido do técnico Rogério Ceni à diretoria. O treinador trabalhou com o atleta no Fortaleza e o vê como um nome interessante para a vaga deixada por Jandrei — o titular da posição se recupera de lesão desde o empate contra o Fluminense, em 17 de julho.

Aos 34 anos, o goleiro tem contrato de empréstimo com o Juventude até dezembro. No entanto, tornou-se reserva do time gaúcho e deve ser liberado. Nesta temporada, ele fez três jogos pela equipe, com 206 minutos em campo, em duelos válidos por Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

Em que pese o período no Juventude, Felipe Alves tem vínculo empregatício com o Fortaleza — o atual compromisso se encerra em dezembro de 2023. O goleiro não está nos planos de Juan Pablo Vojvoda e, por isso, deve se transferir para o Morumbi nesta janela de transferências.

A primeira opção do São Paulo para o gol no mercado da bola era John, reserva do Santos. O clube do litoral paulista, no entanto, recusou duas ofertas pelo jogador — uma de R$ 4 milhões e outra de R$ 5 milhões — e posteriormente informou que não aceitaria liberá-lo. Outro nome que surgiu como alternativa foi o de Rafael Cabral, do Cruzeiro. A negociação, contudo, não foi confirmada.

A busca célere por um goleiro é devido ao prazo de inscrição para a Copa Sul-Americana. Para que consiga jogar o torneio, o jogador precisa estar inscrito na CBF até este sábado (30).