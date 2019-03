Hudson desabafa contra planejamento: "muitas mudanças, o time está sentindo"

Volante é sincero após Tricolor conseguir classificação sofrida às quartas de final do Paulistão 2019

O evitou o pior e conseguiu a classificação às quartas de final no , mas os problemas parecem longe do fim. Após o empate em 1 a 1 contra o , nesta quarta-feira (20), a torcida voltou a vaiar o time e a protestar contra a direção do clube, ainda em busca de tranquilidade neste início de 2019.

Na saída de campo, o volante Hudson desabafou e reconheceu o mau rendimento do time, além de aproveitar para criticar as constantes mudanças no trabalho do elenco profissional, hoje treinado interinamente por Vágner Mancini.

"Se o empate é frustrante? Claro que é. Estamos muito abaixo do que podemos estar", disse o jogador ao Premiere. "Nosso time teve um planejamento quebrado no início, e infelizmente o time está sofrendo muito com isso. São muitas mudanças de formação, posições, e também estamos tendo azar com muias lesões."

Anthony: "A gente não pode viver de empate e de derrota. Temos que trabalhar firme na semana que as vitórias virão". #NossoFutebol pic.twitter.com/kKE0Jc3iYb — SporTV (@SporTV) 21 de março de 2019

Com a missão mínima alcançada, e a eliminação precoce evitada, Hudson já conta com melhoras nos próximos compromissos do Tricolor - além do retorno ao Estádio do Morumbi, interditado após uma enchente que atingiu o local.

"Agora é outro campeonato, (vamos com) outro espírito, é mata-mata", prosseguiu. "Esperamos ter o morumbi de volta, o São Paulo é outro time no Morumbi. Mas precisamos melhorar dentro de campo, e muito."

Classificado em segundo lugar no Grupo D, com 15 pontos, o São Paulo terá como adverśario o , líder da chave ao final da fase de grupos do Estadual. O primeiro jogo acontece neste final de semana, com mando de campo tricolor, em data e horário ainda a definir.