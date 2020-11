São Paulo x Goiás: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (7), pela 20ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após ser eliminado nos acréscimos pelo Lanús na Copa Sul-Americana, o São Paulo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Tricolor recebe o neste sábado (7), às 19h (de Brasília), no Morumbi, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha o tempo real da partida, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Goiás DATA Sábado, 7 de novembro de 2020 LOCAL Morumbi - São Paulo HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Rubens Chiri/SPFC)

A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Quinto colocado, com 30 pontos e três jogos a menos, o São Paulo, já classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, volta suas atenções para o Brasileirão após ser eliminado na .

Para o duelo com o Goiás, o técnico Fernando Diniz não terá Daniel Alves, suspenso, enquanto Hernanes e Juanfran ficam à disposição.

Já o Goiás, com apenas 12 pontos e afundado na zona de rebaixamento, entra em campo pressionado por uma vitória.

Além de Keko, suspenso, Shaylon, por questões contratuais, também está fora, assim como Edílson, próximo do Avaí. Douglas Baggio, Gilberto Júnior e Juan Pintado são os prováveis substitutos.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Tchê Tchê (Igor Vinicius), Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Luciano e Brenner.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Juan Pintado, Chico, David Duarte e Caju; Ariel Cabral, Gilberto Júnior (Salazar) e Breno; Douglas Baggio, Fernandão e Vinícius.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 4 São Paulo Campeonato Brasileiro 1 de novembro de 2020 São Paulo 4 x 3 Lanús Copa Sul-Americana 4 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x São Paulo Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 19h (de Brasília) São Paulo x Campeonato Brasileiro 22 de novembro de 2020 16h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA RB 2 x 0 Goiás Campeonato Brasileiro 24 de outubro de 2020 Goiás 1 x 1 Vasco Campeonato Brasileiro 1 de novembro de 2020

Próximas partidas