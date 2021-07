São Paulo x Fortaleza: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (17), pela 12ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo recebe o Fortaleza neste sábado (17), às 17h (de Brasília), no Morumbi, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, já pensando no duelo decisivo das oitavas de final da Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO São Paulo x Fortaleza DATA Sábado, 17 de julho de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva (DF) e José Reinaldo Nascimento (DF)

Quarto árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

VAR: Rodrigo Carvalhães (RJ)

Assistente VAR: Carlos Henrique Cardoso (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor já pensa no duelo contra o Racing / Foto: Rubens Chiri - Divulgação São Paulo

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, no Morumbi. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de empate com o Racing por 1 a 1, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o São Paulo entra em campo contra o Fortaleza já de olho no confronto decisivo no Morumbi na próxima semana, precisando vencer ou um empatar com mais de dois gols para avançar às quartas.

Assim, o técnico Crespo deve poupar alguns jogadores para o jogo deste sábado (17), enquanto outros nomes são desfalques por questões físicas.

Miranda, Rigoni, Luciano e William, em recuperação, seguem fora, assim como Eder, diagnosticado com um estiramento na coxa direita.

Do outro lado, o Fortaleza, embalado com duas vitórias seguidas, busca seguir no G-4.

Para o confronto, o goleiro Felipe Alves, lesionado, é tratado como dúvida, enquanto Felipe suspenso, está fora.

𝐁𝐫𝐮𝐧𝐨 𝐀𝐥𝐯𝐞𝐬 🔙



O zagueiro retorna após cumprir suspensão no @Brasileirao e na @LibertadoresBR.#VamosSãoPaulo 🇾🇪



📸 Erico Leonan / saopaulofc pic.twitter.com/FmTUW4mLgI — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 16, 2021

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Galeano, Luan, Rodrigo Nestor (Talles Costa), Igor Gomes e Reinaldo; João Rojas e Pablo.

Provável escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck, Tinga, Benevenuto, Titi; Ronald, Ederson, Pikachu, Crispim, Matheus Vargas; David e Robson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 0 Bahia Brasileirão 10 de julho de 2021 São Paulo 1 x 1 Racing Libertadores 13 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Racing x São Paulo Libertadores 20 de julho de 2021 21h30 (de Brasília) Flamengo x São Paulo Brasileirão 25 de julho de 2021 16h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 4 x 0 América-MG Brasileirão 7 de julho de 2021 Fortaleza 1 x 0 Corinthians Brasileirão 11 de julho de 2021

Próximas partidas