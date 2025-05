São Paulo x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (09), pela 10ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O São Paulo recebe o Fluminense na noite desta sexta-feira (09), às 21h (de Brasília), no Marcelo Portugal, em Cotia, pela 10ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro feminino de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada e no streaming (veja a programação completa aqui).

Faltando seis rodadas para o fim da primeira fase do Brasileirão Feminino, o São Paulo busca retomar o caminho das vitórias para se firmar na parte de cima da tabela. O Tricolor ocupa atualmente a quinta colocação, com 17 pontos em nove partidas — seis a menos que o líder Cruzeiro. A equipe também tenta se recuperar após a derrota por 2 a 1 para o Santos na estreia do Campeonato Paulista.

Do outro lado, o Fluminense mira a reabilitação e sonha com a zona de classificação. Com 12 pontos, o time carioca está na nona posição, uma abaixo do grupo que avança à próxima fase.

Prováveis escalações

São Paulo: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Day Silva, Bia Menezes, Maressa, Aline, Camilinha, Isa, Crivelari e Dudinha. Técnico: Thiago Viana.

Fluminense: Cláudia; Karina, Gislaine, Yasmin, Sorriso; Claudinha, Camila Cristina; Chu, Raquel, Lele e Lurdinha. Técnico: Hoffmann Túlio.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?