São Paulo firma acordo para pagar dívida de R$ 45 milhões a agente

O São Paulo firmou um acordo com o agente André Cury e suspendeu as ações judiciais movidas pelo empresário para cobrar os débitos. A dívida do clube com o empresário está avaliada em cerca de R$ 45 milhões, conforme apurado pela GOAL.

As pendências são por causa de um empréstimo feito pelo agente ao clube para a aquisição de Raniel, em 2019. À época, ele bancou a compra do atacante. O débito chegou a R$ 26 milhões. Não houve desconto no acordo, que foi parcelado. A forma de pagamento é tratada em sigilo pelas partes. O acordo, inclusive, foi homologado no Tribunal de Justiça do estado de São Paulo (TJ-SP).

Mais artigos abaixo

O segundo processo movido por André Cury foi por duas intermediações: as negociações envolvendo Lucas Pratto e Paulo Henrique Ganso. Foi feito também acordo sobre a ação judicial, mas ainda não há homologação do acordo no TJ-SP. O débito pela dupla é na casa de R$ 12 milhões.

As demais dívidas do São Paulo com o empresário ainda não se toranaram ações judiciais, mas também entraram no acordo firmado nos últimos dias.

O Tricolor paulista começou a discutir o acordo com o empresário André Cury por meio de seu departamento jurídico. Porém, durante as negociações, contou com a participação ativa de Rui Costa, executivo de futebol do clube. Ele foi preponderante para a reaproximação do São Paulo com o agente.