São Paulo fica com vaga direta na Libertadores e alivia tensão política nos bastidores

Tricolor Paulista bate o Colorado no Morumbi, ameniza pressão sobre diretoria e garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2020

O venceu o , por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (4), e assegurou a sua classificação para a fase de grupos da 2020. Antony e Vitor Bueno marcaram para o time mandante no Morumbi. Guilherme Parede descontou para o visitante.

Com o resultado, o chega a 60 pontos e assegura a classificação para a fase de grupos da Libertadores. A equipe está na sexta posição, mas como o venceu a Copa Libertadores, e o ganhou a Copa do , o time paulista já assegurou a vaga no próximo ano.

O Internacional, por sua vez, chega à última rodada do torneio com a necessidade de vencer o para chegar à Libertadores por meio da fase eliminatória. O time de Zé Ricardo fica com 54 pontos e pode ser ultrapassado pelo , que enfrentará o nesta quinta-feira, em Campinas.