São Paulo x Ferroviária: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (14), pelas quartas de final do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo recebe a Ferroviária nesta sexta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Ferroviária DATA Sexta-feira, 14 de maio de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



São Paulo busca a classificação para a semi do Paulistão / Foto: Divulgação São Paulo

O SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta sexta-feira (14), às 21h30. Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após o empate com o Rentistas por 1 a 1 na Copa Libertadores, que deixou o São Paulo na liderança do grupo E, o técnico Hernán Crespo agora poderá mirar na missão de conquistar o título do Paulistão, e terá os seus titulares de volta nesta sexta.

A Ferrinha precisa vencer o São Paulo. Em caso de empate, a vaga fica com o Tricolor.

Caso o Tricolor consiga passar pela Ferroviária, enfrentará o Mirassol na semifinal, já que o time venceu o Guarani nos pênaltis.

Restam dois jogos da fase de grupos da @LibertadoresBR, ambos em casa:



🗓 18/05 (terça-feira), às 21h30

⚽️ São Paulo x Racing-ARG

🏟 Morumbi



🗓 25/05 (terça-feira), às 21h30

⚽️ São Paulo x Sporting Cristal-PER

🏟 Morumbi#GloriaEterna#VamosSãoPaulo 🇾🇪 https://t.co/45opFRZrcr — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 13, 2021

Provável escalação do São Paulo: Lucas Perri, Bruno Alves, Diego Costa e Rodrigo Freitas; Orejuela ( Igor Vinicius), Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes e Welington; Vitor Bueno e Rojas.

Provável escalação da Ferroviária:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Mirassol 1 x 1 São Paulo Paulista 9 de maio de 2021 Rentistas 1 x 1 São Paulo Paulista 12 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Racing Libertadores 18 de maio de 2021 21h30 (de Brasília) São Paulo x Sporting Cristal Copa Libertadores 25 de maio de 2021 21h30 (de Brasília)

FERROVIÁRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 1 x 0 Ituano Paulista 7 de abril de 2021 São Caetano 0 x 3 Ferroviária Paulista 9 de maio de 2021

Próximas partidas