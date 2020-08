São Paulo faz 'revolução de emergência' com Diniz, mas cria outros problemas

Em busca de soluções, treinador tirou a badalada dupla de zaga e colocou dois jovens, mas sofreu contra o Sport, na Ilha do Retiro

O venceu o seu segundo jogo nessa edição do Brasileirão ao bater o , por 1 a 0, na Ilha do Retiro. Apesar da vitória, o time de Fernando Diniz não empolgou, acumulou erroa durante a partida e sofreu para manter a vantagem mínima no placar. O treinador da equipe paulista promoveu algumas grandes mudanças na equipe, mas na prática o time não melhorou.

Já nos últimos dias da semana, foi divulgada a informação que Diniz vinha treinando o time sem os zagueiros Bruno Alves e Robert Arboleda. Muitos torcedores são-paulinos torceram o nariz para mais uma das mudanças características do técnico. Uma hora antes do jogo em Recife a escalação do jovem da base, Diego Costa, e do lateral Léo formando a dupla de zaga se materializou.

De fato, os dois não comprometeram o jogo, e um dos reflexos disso é que o Tricolor não sofreu gols na casa do time pernambucano. Mas essas não foram as únicas mudanças. Igor Vinícius foi mantido no lugar de Juanfran, Gabriel Sara e Luciano entraram nos lugares de Liziero e Igor Gomes. Após um empate contra o , em pleno Morumbi, o Tricolor precisava de uma vitória afirmativa contra o recém-promovido .

Ainda assim o São Paulo sofreu mais que o necessário e não lembrou em quase nada os times ofensivamente corajosos (e às vezes até meio malucos) de Fernando Diniz. A equipe do Morumbi teve menos posse de bola que os donos da casa (46% para o SP, contra 54% do Sport). No primeiro tempo, era claro que deixar a bola com o Sport fazia parte da estratégia tecida pelo treinador, mas na segunda etapa os paulistas pareciam perdidos e acuados diante da equipe recifense.

Em determinado momento, o Tricolor parece ter "perdido o meio de campo". Embora os quatro defensores e Volpi prezassem o máximo possível para manter a bola nos pés, a falta de aproximação dos meias deixou tudo mais difícil e o apelo para os chutões se fez quase que necessário.

Foi em especial no segundo tempo que parte da torcida nas redes sociais começou a pedir por Hernanes. O 'Profeta' ainda é visto como uma peça importante na manutenção da posse de bola e distribuição de jogo. Mais uma vez, porém, Hernanes não entrou e Diniz terminou o jogo com apenas duas substituições feitas dentre cinco possíveis.

O mais importante, entretanto, era a vitória para o São Paulo e ela veio. Agora o São Paulo tem dois compromissos complicados pela frente: o Paranaense e o , ambos no Morumbi.

Para o Sport, a vida na Série A começa a se mostrar difícil. O time comandado por Daniel Paulista venceu apenas na estreia contra o Ceará e depois perdeu três jogos e empatou um.