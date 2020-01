São Paulo faz pré-temporada para "consumo interno" e só revê torcida em estreia no Paulista

Tricolor de Fernando Diniz deixa de realizar amistosos abertos em 2020, com foco na disputa da Copa Libertadores

O jogou nos últimos dias contra a Caldense-MG e o -SP, ambas as vezes no centro de treinamentos das suas categorias de base, em Cotia, únicos duelos preparatórios para a temporada 2020. A torcida, porém, só poderá ver a equipe em campo na próxima quarta-feira, contra o Água Santa, no Morumbi.

A preparação para "consumo interno" não é regra, mas também não pode ser chamada de exceção no clube. Nos últimos cinco anos, o Tricolor já havia passado uma preparação inteira sem fazer um amistoso aberto ao público e à imprensa em 2018. Dessa vez, Fernando Diniz e a diretoria optaram pelo mesmo tipo de embates.

Tanto o 6 a 1 contra a Caldense quanto a derrota por 1 a 0 para o Moleque Travesso só puderam ser acompanhados pelos profissionais das duas equipes, possivelmente evitando críticas exageradas em cima de um jogo que nada mais é do que outro treino visando ao ano. O revés para o outro time da capital, no entanto, não passou batido pela torcida.

Com o jogo-treino diante do Juventus (SP) nesta quarta-feira (15), o Tricolor encerrou a primeira parte da pré-temporada e se despediu do CFA Laudo Natel. Nesta quinta (15), o elenco principal retomará a preparação no CT da Barra Funda > https://t.co/6LZMGf4bAJ#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/rbyyvUri5g — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 15, 2020

Com reclamações e até queixas a respeito da impossibilidade de ver o duelo, os torcedores demonstraram o desejo de ao menos ter uma amostra do que esperar daqui para frente, nem que fosse algo ruim.

Nos últimos anos, como dito anteriormente, o Tricolor apareceu em duas oportunidades na , em 2017 e 2019, sendo até campeão do torneio em solo americano nos pênaltis, contra o , na primeira das edições.

Em 2016, o único amistoso disputado foi diante do Cerro Porteño, no , servindo também como parte da liberação do zagueiro Diego Lugano para reforçar o clube na briga pelo tetra da da América.

Um ano antes, se juntou a e para a disputa do Super Series, em Manaus, com uma vitória diante dos vascaínos e uma derrota frente aos flamenguistas.

Em busca de um título que não surge desde a , em 2012, o Tricolor tentará começar o ano em alta voltagem já no . Se a preparação para isso deu certo, porém, o torcedor só começará a saber na semana que vem.