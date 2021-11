São Paulo fatura R$ 9 milhões com lançamento de Fan Token

Nesta última terça-feira (09), o site Socios.com lançou o novo $SPFC, o FanToken do Tricolor paulista. As 850 mil unidades disponíveis para compra foram esgotadas em duas horas, arrecadando 1,7 milhões de dólares (aproximadamente R$ 9 milhões na cotação atual), como informado pelo portal Esporte News Mundo e confirmado pela reportagem da Goal.

Caso o acordo seja no mesmo padrão dos outros, como de Corinthians, Atlético-MG e Flamengo, o São Paulo ficará com a metade da arrecadação, cerca de R$ 4,65 milhões.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Quanto mais tokens a pessoa adquirir, mais benefícios e ações ela poderá ter para com o clube. Ou seja, a votação da escolha das frases que aparecem em parte do Morumbi, por exemplo, requer no mínimo um token, e cada uma das participações disponíveis podem exigir mais de uma moeda digital.

Mais artigos abaixo

Na terça-feira (16), possivelmente um nove lote será vendido, como confirmou o site da Socios e o próprio Tricolor.

Caso o torcedor não tenha conseguido adquirir um token no lançamento e não consiga no próximo lote, futuramente a moeda entrará em um mercado secundário, que leva a disponibilidade de compra novamente. Quem já possui criptoativos pode conseguir outros ou vender os seus para outros torcedores.