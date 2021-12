São Paulo esvazia Morumbi para evitar protestos em dia de votação do estatuto

O São Paulo decidiu esvaziar o Morumbi para evitar protestos de torcedores nesta quinta-feira, dia da votação da reforma de estatuto. O clube orientou os funcionários a saírem do estádio até às 16h. A medida é comum em dias de jogos no meio de semana. O argumento para essa atitude é de evitar que funcionários sejam prejudicados e tenham que sair depois do experiende por causa do protesto, por exemplo. Há previsão de manifestações de torcedores no local.

Nos bastidores, o clima é de tensão pela reforma estatutária. A questão foi parar na Justiça com a tentativa de conselheiros de evitar que a reunião ocorresse nesta quinta-feira, mas o pedido acabou rejeitado e a data mantida.

Entre as alterações a serem discutidas na reforma estatutária estão medidas como voltar a tornar possível a reeleição presidencial, dobrar o tempo de mandato dos conselheiros de três para seis anos, diminuir o número de conselheiros de 260 para 200, sendo de 160 para 120 vitalícios, liberação para conselheiros ocuparem cargos na diretoria sem remuneração e possibilidade de suspensão de associados que prejudicarem “harmonia social” do clube.

No atual sistema político do São Paulo, os associados do clube elegem os conselheiros que votam no presidente. Para inscrever uma chapa e concorrer na eleição são necessárias 55 assinaturas de vitalícios. Caso o novo formato com 120 conselheiros vitalícios seja aprovado e esse número de inscritos seja mantido, bastariam 66 assinaturas de uma das chapas para inviabilizar uma oposição. Atualmente, no universo de 160 conselheiros vitalícios, são necessárias 106 assinaturas para que uma eleição seja disputada por uma chapa única.

Veja abaixo o e-mail enviado aos funcionários do São Paulo nesta quinta-feira:

Assunto – fechamento do Corredor Administrativo

Prezados (as) Gestores (as),

Informamos que, excepcionalmente hoje quinta-feira 16/12/21, o corredor administrativo deve estar liberado, sem o fluxo de pessoas às 16 horas.

Pedimos gentileza para que todos os departamentos localizados no corredor administrativo programem suas demandas de trabalho.

Contamos com a costumeira colaboração e compreensão de todos.